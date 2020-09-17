شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوافق على السماح للأهالي باستخراج تصاريح لاصطياد الطيور المهاجرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على السماح باستخراج تصاريح الصيد للمواطنين،بدء من غدا الخميس من خلال التقدم لمجالس مدن المحافظة مع بدء موسم صيد الطيور المهاجرة، والذى يبدأ كل عام من سبتمبر وحتى 15 نوفمبر من كل عام.
صرح بذلك طاهر السنينى مدير إدارة البيئة بمطروح، وأوضح أن محافظة مطروح تبدأ في إصدار تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، للصيد بالشباك والبندقية الخرطوش وفقا للإشتراطات المنظمة الواردة مع موسم هجرة الطيور البرية القادمة من أوروباحتى 15 نوفمبر المقبل، طبقا للقرار رقم 146 لسنة 2020 لوزارة البيئة وطبقا للاشتراطات المنظمة لذلك.
وأضاف مدير إدارة البيئة بمطروح بأنه تم مخاطبة كافة مراكز ومدن المحافظة، للبدء في إصدار تراخيص الصيد، تمهيدا لقيام الأهالى بنصب الشباك في أماكن توافد الطيور المهاجرة.
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