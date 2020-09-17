شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: عودة الاجتماعات ومدارس الأحد بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة الخدمات والأنشطة الكنسية ومدارس الأحد، التي كانت متوقفة منذ 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشف بيان صادر عن الكنيسة مساء اليوم، أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد، بنسبة 50% بالنسبة للقاهرة والإسكندرية.
وتابع البيان: «على أن يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كلٌ فى إيبارشيته تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيان الصادر يوم 27 يونيو الماضى، بكل دقة حفاظا على سلامة أبنائنا، مصلين أن يبقى الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام».
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