شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة إجراء جراحة لإصلاح تمدد بالشريان الأورطي بمستشفى السلام ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد مستشفى السلام ببورسعيد التابع لمنظومة التأمين الصحي، لأول مرة، واحدة من أدق الجراحات لمريض يعاني من تمدد في الشريان الأورطي. وقام بالعملية فريق مكون من ا.د تامر عبدالحي خفاجي، استشاري جراحة الأوعية الدموية، ا.د محمد لبيب مأمون، استشاري جراحه الأوعية الدموية، د. محمد مِسلَم إبراهيم، أخصائي جراحة الأوعية الدموية، د. عادل حسن وهبة، طبيب مقيم، د. أحمد السيد عوض، طبيب مقيم- قاموا بإصلاح تمدد بالشريان الأورطي عن طريق القسطرة وتركيب الدعامات تحت تأثير البنج الكلي، بإشراف من د. أحمد طارق الشرقاوي، أخصائي التخدير. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة إجراء جراحة لإصلاح تمدد بالشريان الأورطي بمستشفى السلام ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.