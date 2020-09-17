شكرا لقرائتكم خبر عن روائع السنباطي وبليغ حمدي وفايزة أحمد على أوبرا الإسكندرية الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة د.مجدى صابر مساء الخميس المقبل الموافق ٢٤ من سبتمبر الجارى حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار بمسرح دار أوبرا الاسكندرية.. يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ورائعة لكبار الملحنين رياض السنباطي وبليغ حمدي بالاضافة إلى روائع الفنانة الكبيرة فايزة أحمد .

يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقي المولد اداء الاوركسترا حيران ومال عليا مال اداء الفنانة الاء ايوب وبوابة الحلوانى واعز الناس اداء الفنان محمد الخولي ويمكن على باله حبيبي ووحدى قاعدة في البيت اداء الفنانة ندي غالب وغريب يا زمان وحمال الاسيه اداء الطفلة اشرقت .

اما الفاصل الثاني من الحفل فيتضمن عزف على اله الكمان اداء عازف الكمان الاول (هيثم الكاتب) ولما انكويت بالنار وشفت حبيبي اداء الفنان حسام كمال واي دمعة حزن لا اداء الفنان ياسر سعيد

وتختتم الحفل الفنانة حسناء بباقة من اجمل الحان الفنان بليغ حمدي والفنان رياض السنباطي

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها في الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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