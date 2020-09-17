شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عاملين سقط على أحدهما حائط والثاني جسم صلب بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي عاملان اثنان مصرعهما، سقط على أحدهما حائط، والثاني جسم صلب في المنيا.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع عاملين، أحدهما سقط عليه حائط بقرية الساحل بمجلس قروي أبوعزيز بمركز مطاي، والثاني سقط عليه جسم صلب بالمنطقة الصناعية بالمنيا.
تم نقل المتوفيَيْن إلى مشرحة مستشفيي المنيا ومطاي، وتحرر محضران بالواقعتين وتولت النيابة العامة التصرف.
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