حملة مكبرة لتطهير وتعقيم حدائق الإسكندرية ومبنى الإسعاف

قامت اليوم حملة مكبرة لتطهير وتعقيم الحدائق العامة وبعض الشوارع بنطاق حي وسط الإسكندرية وكذلك مبنى الأسعاف وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ،شركة نهضة مصر.،وشركة مياه الشرب .

تأتى هذه الاجراءات فى ضوء استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من العدوي بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،وفي اطار التعاون والتنسيق مع مركز البحوث الزراعية و شركة نهضة مصر وشركة مياه الشرب .

توجهت الحملة الي حديقة سعد زغلول بمحطة الرمل وتم تطهير الممرات، المقاعد ،وأسطح النوافير ،التماثيل؛ وقاعدة تمثال سعد زغلول..حديقة الإسعاف، وتم تطهير: الممرات، المقاعد، والاسطح .المركز الرئيسي لفرع إسعاف الإسكندرية ، وتم تطهير: جراج سيارات الإسعاف ،الشوارع الداخلية، محيط بنك الدم، مركز دعم اتخاذ القرار ومدخل مشرحة الاسكندرية .

وتوجهت الحملة الي عدد من شوارع الحضرة القبلية تشمل:شارع الجواهر ومتفرعاته من البرنس إبراهيم ؛ وشوارع: المستعين ،الشقنقطي ،البشكلي ،ابوزرعه ،راس العش ،فخرالملك، وخلف مسجد البرنس ابراهيم و المسجد ذاته.

تم التطهير باستخدام عربات ومواتير الرش والرشاشات اليدوية ، وباستخدام المطهرات بالنسب التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ، بمشاركة ممثل مركز البحوث الزراعية ،مساعد رئيس حي وسط للخدمات مدير إدارة العلاقات العامة ، وممثلي وعمال شركتي :نهضة مصر ومياه الشرب. وجاري متابعة التنسيق لاستكمال تطهير كافة مناطق الحي.

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