شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» عن تعيين اللواء عمرو عبدالوهاب لرئاسة الريف المصري: «خطوة نحو الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي مشروع المليون ونصف المليون فدان، بخالص شكره وتقديره للمهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة السابق، وكل أعضاء مجلس الإدارة السابقين، مؤكدًا أن «حنورة» كان من أكثر القيادات تعاونًا وأنه عمل على حل مشاكل المستفيدين بمشروع المليون ونصف المليون فدان بكل ما كان لديه من سلطة وإمكانيات متاحة.

كذلك أعرب «زيدان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من سيزرع المليون» عن تمنياته بتوفيق ونجاح رئاسة مجلس الإدارة الجديدة لشركة الريف المصري، برئاسة اللواء عمرو عبدالوهاب، وهو أحد أفراد الهيئة الهندسية، منوها بأن كل العناصر بالهيئة الهندسية معروف عنهم أنهم أشخاص جادون في العمل، ولديهم رؤية، وجادون في تنفيذ وعودهم، معلقا: «تعيين شخص من الهيئة الهندسية للإشراف على المشروع خطوة نحو الأمل».

وأشار إلى أن نجاح مشروع الـ 1.5 مليون فدان يشترط أن يكون كل المنتفعين من المشروع سواء مزارعين أو مستثمرين، مدركين أهمية المشروع معلقا: «نشعر أننا في عين وقلب الرئيس بسبب هذا المشروع».