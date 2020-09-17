شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب طفيفة لأسهم البورصة خلال أسبوع وسط تداولات تجاوزت 21 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ٣٠٠ مليون جنيه، مغلقا عند ٦١٧.١ مليار جنيه.

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة ٠.١٨% ليسجل مستوى ١١٠٥٩ نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو ٤.٢ % ليبلغ مستوى ١٩٣٥ نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو ٣.٢ % ليبلغ مستوى ٢٨٢٤ نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 17.1 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 2،105 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية .

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1،919 مليون ورقة منفذة على 205 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي

هذا وقد استحوذت الأسهم على 39.94 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.06 % خلال الأسبوع.

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