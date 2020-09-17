شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي: قوى الشر تريد إسقاط الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إن قوى الشر تريد إسقاط الدولة المصرية، ويجب أن يعي الجميع أن المسألة ليست «الإخوان» فقط، فهم عبارة عن أداة أو أجهزة مخابرات هنا وهناك ولكنهم قوى الشر.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تلك الدولة التي بدأت قبل أن يبدأ التاريخ وقبل أن يكتب أي شخص كلمة في العالم.

وكشف «الخرباوي» أن مصر تخوض معركة بقاء، موضحا أن مصر كانت في السابق تتعرض للمستعمر والمهاجم، موضحا أن الخائن في السابق كان اسمه جاسوس ولكن مع الإخوان يصفونه بالمناضل.

وأشار الكاتب والمفكر إلى أن مصر في حرب مصير وعلى الجميع أن يساند الدولة المصرية وقيادتها وجيشها ومؤسساتها.