شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل مدير منظمة اكساد الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد» برئاسة الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام «أكساد».

و رحب محافظ مطروح بوفد إكساد وإقامة مقر فرعى دائم لها بمطروح، مؤكدا على التعاون المستمر من أجل تنمية القطاع الزراعى وخدمة أهالى مطروح، خاصة مع طبيعة المحافظة الساحلية الصحراوية الممتدة إلى 400 كم عمق في الصحراءمما يجعلها منطقة اهتمام لما تقوم بها الزراعات على الامطار وتحتاج لمزيد من الدعم في اقامة السدود ودعم المزارعين والمربين للثروة الحيوانية .مع اهمية تحقيق الاستقرار للمزارعين والمربين.

بينما اعرب مدير إكساد عن سعادته بزيارة هي الاولى لمديرها لمطروح وما وجده من جهود تنمية عمرانية ومستوى حضارى، مشيرا إلى اهتمام المركز بالمنطقة باعتبارها بها ندرة مع تنفيذ عدد من المشروعات منها تثبيت الرمال بسيوة ومشروع التنمية المستدامة باغوش، ودعا مدير اكساد إلى ضرورة الاهتمام بالمشاركة في وضع مقترحات لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة، بالاضافة إلى اهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالزراعة بالمحافظة كمركز التنمية المستدامة ومديرية الزراعة وكلية الزراعة بجامعة مطروح سواء في التدريب والتأهيل وتنفيذ المشروعات للوصول إلى المستهدف، مع مقترح لاقامة مؤتمر شهرى تشارك فيه كل الجهات المعنية بالتنمية الزراعية بالمحافظة لوضع الاطر والمقترحات اللازمة لتحقيق ذلك .