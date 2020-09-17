شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في 3 حوادث طرق بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 4 أشخاص في 3 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع 3 حوادث طرق، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، بينهم 2 في انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام كوبري المنصورة بمدينة المنيا، ومصاب في حادث انقلاب توك توك أمام حديقة مبارك بمدينة ملوي، وإصابة طفل صدمه تروسيكل. تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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