شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» بالمنيا تنفذ قافلة طبية بقريتين ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مؤسسة مصر الخير بالمنيا قافلة طبية شاملة بقريتى جزيرة شيبة بمركز أبوقرقاص، وأولاد الشيخ بمركز مغاغة، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى الغير قادرين، في إطار تنفيذ أنشطة القوافل العلاجية بمبادرة «حياة كريمة» .

ومن جانبه قال حازم وفا مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، إن القافلة شملت جميع التخصصات الطبية، بقريتى جزيرة شيبة، وأولاد الشيخ، وتم الكشف الطبي من خلال فريق من الأطباء داخل القرية.

وأضاف مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، أنه تم تحويل 208 حالة مرضية تقرر لهم تدخلات وعمليات جراحية، من قرية شيبة، وسيتم عمل التدخلات والعمليات الجراحية اللازمة.