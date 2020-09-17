شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل اقبال المواطنين على تقنين أوضاع المباني المخالفة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مراكز التكنولوجيا في المنيا، إقبال من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع المباني المخالفة الخاصة بيهم وسداد جدية التصالح، لوقف تنفيذ قرارات الإزالة والحصول على شهادة وقف تنفيذ أحكام.
وطالب المحافظ اللواء اسامة القاضي، المسؤولين بالوحدات المحلية بتسهيل الإجراءات للمتقدمين والحد من التزاحم في ظل الإجراءات الوقائية من وباء كورونا. مؤكدا أن نسبة المستهدف تجاوزت90% وجاري استقبال الطلبات حتي 30 سبتمبر الجاري .
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