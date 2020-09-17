4 شوارع رئيسية تستخدمهم مع بدء حفر مترو الهرم (تعرف عليها)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ٤ شوارع رئيسية ستعتمد عليها الحركة المرورية مع بدء تنفيذ مترو انفاق الملك الصالح- الهرم- اكتوبر والمخطط له الشهر المقبل. الهيئة القومية للاتفاق وضعت مع محافظة الجيزة والداخلية وإدارات المرور خطة عمل لتوزيع الحركة المرورية في شارع الهرم. خاصة وانه لن يتم غلق شارع الهرم بالكامل، بل سيكون الغلق جزئيا. ويأتي شارع فيصل في مقدمة الشوارع التي ستتحمل الكثافة الاكبر خاصة وانه موازي لشارع الهرم والربط مع محور المنصورية وطرق الفيوم والصعيد والرماية والاسكندرية، وايضا المحور الرئيسي لوسط البلد. ويأتي شوارع ترسا- خاتم المرسلين- الثلاثيني، كمحور موازي ليخدم منطقة الطالبية والعمرانية ومنه إلى شرق القاهرة. وعلمت «المصرى اليوم» أنه سيتم غلق حارة ونصف في كل اتجاه فقط، مع إجراء تحويلات مرورية لشارع فيصل أو ترسا في المناطق التي يضيق فيها شارع الهرم أو ذات الكثافة العالية في منطقتى المطبعة والعريش. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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