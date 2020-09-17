شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يستقبل وفدا من هيئة النيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم وفدا من هيئة النيابة الإدارية، لبحث ومناقشة سبل تفعيل التعاون والتنسيق بين المحافظة بأجهزتها التنفيذية، وهيئة النيابة الإدارية من أجل سرعة البت والفصل في كافة الموضوعات والقضايا.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد مصطفي، نائب رئيس الهيئة، ومدير المكتب الفني للنيابات الإدارية بالمنيا، والمستشار خيري معوض، نائب رئيس الهيئة، ومدير إدارة الدعوة التأديبية بالمنيا، والمستشار زكي شلقامي، نائب رئيس الهيئة، ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد محمد البدري، الوكيل العام للنيابة الإدارية بالمنيا.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به جميع الأجهزة الرقابية بشكل عام ومنها هيئة النيابة الإدارية، والتي تعد أحد صروح العدالة في مصر، مؤكدا استعداده التام لتقديم كل سبل الدعم لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، كما توجه بالشكر الخاص للقضاة ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد على أرض مصر.

وأكد المحافظ، أننا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الإداري، بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة في جميع القطاعات.