شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش صحي على صالونات الحلاقة في الثغر للتأكد من الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق والتعاون مع عدد من أحياء الإسكندرية حملات على صالونات الحلاقة بأحياء المدينة لمتابعة تنفيذا لتعليمات الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للتصدي لفيروس كورونا المستجد داخل صالونات الحلاقة والتجميل بناء على تعليمات اللواء وزير التنمية المحلية والوزير المحافظ بهذا الشأن.

شكلت الحملات من إداره الأزمات والكوارث وشؤون البيئه وتم التفتيش على عدد من صالونات حلاقة والتجميل بعدد من أحياء المدينة وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وعدم نقل العدوى وتم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لعقد ورش عمل داخل الأحياء للوقاية من الفيروس والحذر من الموجه التانية له وتعقد الورش داخل مقار الأحياء .

حملاتٌ تفتيش للكشف عن الاجراءات الاحترازية صالونات الحلاقة فى الإسكندرية

حملاتٌ تفتيش للكشف عن الاجراءات الاحترازية صالونات الحلاقة فى الإسكندرية