شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يصدر قرارًا بتخفيض سعر متر التصالح بمخالفات البناء للمرة الثانية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرارًا بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33% ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية ليكون كالآتي:

بالنسبة للمنطقة (أ) (مدن طوخ- قها- شبين القناطر- الخانكة- الخصوص) حيث تم تقسيمها كالآتي:

• سكنى: بالنسبة للمبانى أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترًا، أصبحت قيمة المتر بـ105 جنيهات، وللمبانى ستة أدوار فأقل بما لا يزيد على 20 مترًا أصبحت قيمة المتر بـ120 جنيهً، وللمبانى أكثر من ستة أدوار يصبح سعر المتر 180 جنيهًا.

بينما أصبحت للتجاري قيمة سعر المتر 540 جنيهًا والإداري بـ270 جنيهًا، وصناعى 135 جنيهًا، ودور العبادة 50 جنيهًا، وغيرها 675 جنيهًا.

وبالنسبة للمنطقة (ب) (مدن كفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية)، تم تقسيمها كالآتي:

سكنى: بالنسبة للمبانى أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترًا أصبحت قيمة المتر بـ140 جنيهًا، وللمبانى ستة أدوار فأقل بما لا يزيد على 20 مترًا أصبحت قيمة المتر بـ160 جنيهًا، وللمبانى أكثر من ستة أدوار يصبح سعر المتر 225 جنيهًا، والتجاري قيمة سعر المتر 720 جنيهًا، والإداري بـ360 جنيهًا، وصناعى 180 جنيهًا ودور العبادة 50 جنيهًا، وغيرها 900 جنيه.

وبالنسبة للمنطقة (ج) شبرا الخيمة (أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة) تم تقسيمها كالآتي:

• سكنى: بالنسبة للمبانى أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترًا أصبحت قيمة المتر بـ175 جنيهًا، وللمبانى ستة أدوار فأقل بما لا يزيد على 20 مترًا أصبحت قيمة المتر بـ200 جنيه، وبالنسبة للمبانى أكثر من ستة أدوار يصبح سعر المتر 315 جنيهًا.

- التجاري أصبحت قيمة سعر المتر 900 جنيه، والإداري 450 جنيهًا، والصناعى 225 جنيهًا، ودور العبادة بـ50 جنيهًا، وغيرها 1125 جنيهًا.

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وبالنسبة للعاصمة بنها فقد تم تقسيمها كالآتي:

• سكنى: بالنسبة للمبانى أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترًا، أصبحت قيمة المتر بـ210 جنيهات، وللمبانى ستة أدوار فأقل بما لا يزيد على 20 مترًا، أصبحت قيمة المتر بـ240 جنيهًا، وللمبانى أكثر من ستة أدوار يصبح سعر المتر 360 جنيهًا.

- التجاري أصبحت قيمة سعر المتر 1080 جنيهًا، والإداري بـ540 جنيهًا، والصناعى 270 جنيهًا، ودور العبادة 50 جنيهًا، وغيرها 1350 جنيهًا.