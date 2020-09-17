شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى بسوهاج ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اليوم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، استعدادها لمبادرة علاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى، والتى ستبدأ غدا الجمعة بالمحافظة وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر القادم.

وقالت المديرية- في بيان صحفى لمركزها الإعلامى- أن المبادرة تأتى ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، حيث تستهدف هذة المبادرات تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير خدمة فرص إكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا مما يسهل العلاج والشفاء، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها، والحد من مضاعفاتها، وتتمثل خدمات المبادرة في توعية المواطن، والكشف المبكر عن مرضي السكري وضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، وصرف العلاج بشكل دورى.

وأوضحت المديرية، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق ٤٠ سنة، وكذلك المواطن في الفئة العمرية من ١٨ إلى ٤٠ سنة المسجلين لدى قاعدة بيانات «١٠٠ مليون صحة» بارتفاع نسبة السكر بالدم، وإرتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، لافتة إلى أن إجمالى عدد الوحدات الصحية المشاركة في المبادرة يبلغ 136 وحدة تغطى 11 مركزا بالمحافظة، فضلا عن وجود 191 فريق طبى مشارك في المبادرة منها 26 فريق متحرك، وسيكون نظام العمل على فترتين للتسهيل على المواطنين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة ٩ صباحا وحتي الساعة ٣ مساء، والفترة المسائية من الساعة ٣ مساءا، وحتي الساعة ٩ مساءا طوال أيام الأسبوع.