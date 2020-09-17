من 9 دول.. الأكاديمية العربية للنقل البحري تحتفل بتخريج 215 من فرعها بالقاهرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتخرج 215 طالبا من أبناء الأكاديمية بفرع القاهرة- دفعة يناير ۲۰۲۰، من الحاصلين على درجة البكالوريوس من كلية الادارة والتكنولوجيا وكلية النقل الدولي واللوجستيات وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات .

وينتمي الخريجين إلى جنسیات 9 دول هي: مصر -بريطانيا- السعودية- السودان- سوريا- فلسطين- ليبيا- نيجيريا- اليمن .

وبلغ عدد الخريجين من كلية الادارة والتكنولوجيا ۱۳۰ خريجا: ۲۹ خريجا من فرع الدقى 9 خريجين من القسم العربي و۲۰ خريجا من القسم الانجليزي، ۱۰۹ خريجا من فرع مصر الجديدة منهم ۱۰ خريجين من القسم العربي و96 خريجا من القسم الانجليزي بينما بلغ عدد الخريجين من كلية النقل الدولي واللوجسيئات 69 خريجا: 54 خريجا من فرع مصر الجديدة- ۱۳ خريجا من القسم العربي و41 خريجا من القسم الانجليزي، 15 خريجا من فرع الدقي- 5 خريجين من القسم العربي و۱۰ خريج من القسم الانجليزي فيما بلغ عدد الخريجين من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ( ۱۱ خريج ) منهم: 3 خريجين من قسم علوم الحاسب. خريج من قسم نظم المعلومات. و۷ خريجين من قسم هندسة البرمجيات .

وعبر الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات بالجامعة العربية عن سعادته بالتواجد في احتفال الاكاديمية بتخريج كوكبة من ابنائها الطلاب، ونقل تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط متوجها بالتهنئة للخريجين وأسرهم وذويهم وكذلك اعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

واشاد خير بدور الأكاديمية فيما يتعلق بتكوين كوادر من الشباب العربي دعما لتوجهات الجامعة العربية ومنظماتها في مواجهة التغييرات والتحديات على الساحتين العربية والاقليمية.

ووصف مدير ادارة المنظمات بالجامعة العربية الدكتور محمد خير الاكاديمية بالذراع الفنى بالجامعة العربية فيما يتعلق بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتعلق بانتاج المعرفة.

ومن جانبه اعرب الدكتور اسماعيل عبدالغفار اسماعيل فرج رئيس الاكاديمية عن سعادته بالعودة للاحتفال بتخريج دفعات جديدة .

وقال «عبدالغفار» لقد سعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دائما لاداء مهمتها كمنارة للمعرفة في عالمنا العربي لتمثل معلما هاما النجاح في العمل العربي المشترك منذ تأسيسها في عام 1972 حيث وضعت الأسس المعايير في التعليم والتدريب البحري في منطقة الشرق الأوسط.

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واضاف: إن الهدف الأسمى للأكاديمية هو تلبية احتياجات مجتمعنا العربي من عناصر بشرية منتجة وفعالة من أجل النهوض بأوطانها ،وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تبني سياسات تعليمية.

وتابع كلمته قائلا: اننى على ثقة كاملة بأن ما تعلموه خلال دراستهم سيكون خير عون لهم في تحقيق نجاحات في إدارة مؤسساتنا العربية ،كما أنني على ثقة أيضا أن هؤلاء الخريجين سيكونون خير سفراء لنا من الناحية المهنية والأخلاقية والالتزام، وأؤكد لكم أن الأكاديمية ستكون دائما داعمة لكم طوال مشواركم المهني فالعلاقة لم ولن تنتهي بينكم وبين أكاديميتكم ونحن على أتم الاستعداد لتقديم المشورة لكم دائما .

‏ ينتمون لجنسيات ٩ دول.. الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحتفل بتخريج 215 خريجا بفرعها فى القاهرة

‏ ينتمون لجنسيات ٩ دول.. الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحتفل بتخريج 215 خريجا بفرعها فى القاهرة

‏ ينتمون لجنسيات ٩ دول.. الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحتفل بتخريج 215 خريجا بفرعها فى القاهرة

‏ ينتمون لجنسيات ٩ دول.. الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحتفل بتخريج 215 خريجا بفرعها فى القاهرة