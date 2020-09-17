شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة السياحة والعلاج داخل واحة سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد حسن، مدير أحد المنتجات السياحية في واحة سيوة، إن الواحة قبلة للسياحة العلاجية والصحراوية والسفارى، لافتا إلى أن الواحة مكان لمن يهوى السياحة الصحراوية، لما تتضمنه من مناظر طبيعية خلابة وعيون مياه طبيعية.

وأضاف، أن أناس كثيرون يحبون رحلة اليوم الواحد، لافتا إلى أن الواحة جنة مصرية وسط الصحراء ووجهة سياحية فريدة، كما أن البلد بكر وبها خصائص غير موجودة في جميع دول العالم.

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من جانبه، قال محمد عمر مدير أحد الكامبات السياحية في سيوة، خلال لقاء ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم تطوير الكمابات بشكل مستمر طول العام فى الواحة، موضحا أن موسم السياحة فى الواحة يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام.