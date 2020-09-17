شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم الثلاثاء ندوة "أثر التصوف فى ترسيخ القيم وترقية النفس الإنسانية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم وزارة الأوقاف يوم الثلاثاء المقبل، ندوة للرأي، بعنوان: “أثر التصوف في ترسيخ القيم وترقية النفس الإنسانية”، تنقلها الـقناة الثـقـافية في بث مباشر ، وبحسب ما ذكرت الوزارة فى بيان صحفى اليوم الخميس ، إن الندوة تأتي في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى.

ومن المقرر أن يشارك فى الندوة كل من الدكتور عبد الله النجار (الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور جمال فاروق، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية.

Advertisements

وعقدت وزارة الأوقاف الأسبوع الماضى، ندوة للرأى تحت عنوان: "لا إكراه فى الدين " بمبنى الإذاعة والتليفزيون، تحدث فيها الدكتور جمال فاروق العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية، والشيخ عبد الخالق صلاح ، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، وفى كلمته أشار الدكتور جمال فاروق إلى أن الحرية الدينية مبدأ أساس من المبادئ الأساسية فى الدين الإسلامى، فلا إكراه ولا إجبار على دخول الدين، يقول تعالى: "لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَى "، ويقول سبحانه : " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ "، فلا سلطان لأحد على الناس فى اختيار عقائدهم ومذاهبهم، يقول الله (عز وجل) : "إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أن اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أن اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" .