شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لشارع بن سينا فى الجيزة لمدة يومين بسبب اصلاحات كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة ، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي لشارع بن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة لمده يومين من صباح يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر وحتى يوم السبت 19 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا ، فقط طوال فترة الأعمال وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال اصلاح كابل جهد متوسط طوارئ. ووجه اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بالأشراف ومتابعة الأعمال وازالة أى معوقات ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال ، ووضع Advertisements اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة .

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