شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون العائدون من ليبيا يشيدون بجهود الدولة فى تحريرهم وإعادتهم للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مجموعة من المواطنين المصريين العائدين من ليبيا، بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية لإعادتهم إلى أرض الوطن بعد اختطافهم من قبل عصابة إجرامية فى ليبيا، حيث قال بدوى من محافظة الدقهلية، إنه كان يعمل فى ليبيا، وكان عائدا لمصر وفوجئ بمجموعة من المسلحين يحتجزونه مع مجموعة من المصريين المتواجدين فى ليبيا.

وأضاف بدوى، أن السلطات المصرية تحركت على الفور بعد علمهم باختطافهم وبعد إبلاغ أهلهم بواقعة الاختطاف، لافتا إلى أنه كان هناك تنسيقا بين السلطات المصرية والليبية لتحريرهم، ومؤكدا أن السلطات الليبية كانت تعاملهم بكل احترام.

وقال بدوى، إن أكبر درس تعلمه من هذه الواقعة أن مصر أفضل من غيرها، وأن عليه ألا يهاجر بطريقة غير شرعية، متابعا "البلد ده أفضل من غيرها".

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فيما أشاد مصطفى من الفيوم، بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية لتحريرهم من أيدى العصابات الإجرامية، مشيرا إلى أنه كان يعلم أنه سيعود إلى مصر لأن لديه ثقة فى قدرة الدولة المصرية على إعادتهم إلى أرض الوطن.

من جانبه قال لطفى من الغربية، إن العصابة الإجرامية احتجزتهم فى مخزن فى مدينة بنى وليد بليبيا، وطالبوهم بفدية 30 ألف دينار، متابعا: "أهلنا اتصدموا لأنهم ليس لديهم قدرة على التصرف فى المبلغ".

وتابع لطفى، أن أهله اتصلوا بالسلطات المصرية التى بدأت على الفور اتصالاتها مع الجانب الليبى لتنجح فى تحريرهم من أيدى تلك العاصمة الإجرامية.