شكرا لقرائتكم خبر عن أحد العمال المصريين العائدين من ليبيا يروى تفاصيل تحريرهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أحد العمال المصريين العائدين من ليبيا، إنه كان يعمل فى ليبيا، وكان عائدا لمصر مع 6 من العمال المصريين فى سيارة، ثم خرج عليهم 3 أشخاص يحملون السلاح واستوقفوهم وأخذوهم إلى مكان ليخفوهم.

وأضاف خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز: "جلسنا ما يقرب من 4 أيام مع تلك العصابة الإجرامية، حيث طلبوا منا فدية 30 ألف دينار، ثم اتصلنا بأهلنا في مصر لتدبير المبلغ".

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وتابع: "أهلنا تواصلوا مع السلطات المصرية والسلطات تعاونت مع السلطات الليبية وبحثوا علينا حتى وجدونا وتم تحريرنا من تلك العصابة الليبية، لنعود اليوم إلى مصر، موضحا أن الدولة المصرية كان لها دورا كبيرا فى عودتهم.