وصول أولى رحلات الطيران الشارتر من أرمينيا إلى شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، أولى رحلات الطيران المنخفض التكاليف "الشارتر" من أرمينيا على متنها 70 سائحا، من بينهم 10 من ممثلي وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بدءا من اليوم، بواقع رحلتين أسبوعيا و ذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo .

من جانبه، استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.

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وأشاد ممثلو وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا، الذين جاءوا على هذه الرحلة، بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ، معربين عن سعادتهم بحسن الإستقبال والترحيب بهم منذ لحظة وصولهم لمدينة شرم الشيخ، لافتين إلى أنهم سينقلون كل هذا إلى شعبهم من خلال كتاباتهم ورسائل الطمأنينة ليتخذ المواطنين الأرمن قرار السفر خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كان قد قام بزيارة خاطفة، أول أمس، إلى العاصمة الأرمينية يريفان، أثناء توجهه إلى العاصمة الجورجية تبليسي لحضور الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

والتقى وزير السياحة والآثار بيريفان مع أكثر من 30 مسؤولا بكبري منظمي الرحلات وشركات السياحة، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء؛ حيث استعرض تجربة مصر الناجحة في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها.