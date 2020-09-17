إحباط طرح 4 أطنان مقطعات دواجن وبرجر فاسد في العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة محاولة مدير مخزن تابع لمطعم وجبات جاهزة بالعبور لترويج مقطعات دواجن وجبن وبرجر فاسد. وداهمت مأمورية المخزن وضبطت المدير المسؤول وبحوزته 4 أطنان (مقطعات دواجن – برجر – جبن موتزريلا) بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأثبت تقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، بوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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