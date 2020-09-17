شرطة التموين تضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري. وضبطت مأمورية مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية. وبلغ إجمالي المضبوطات 15 طن زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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