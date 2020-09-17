أخبار مصر | جولة لرئيس هيئة تنشيط السياحة في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جولة لرئيس هيئة تنشيط السياحة في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بزيارة المكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة بمدينة الاسكندرية، وذلك لتفقد سير العمل بها، وذلك في إطار زيارته لمدينة الإسكندرية والتي استغرقت يومين.

واجتمع مع مديري المكاتب الداخلية في لقاء مفتوح تم خلاله مناقشة سبل تطوير آلية ومنظومة العمل بالمكاتب لتكون أكثر تأثيرا وفعالية، بالاضافة الى استماعه لمقترحاتهم في هذا الشأن ومناقشتها.

كما زار عددًا من الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

كما قام بزيارة عدد من المواقع الأثرية في المحافظة وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلى للآثار شملت منطقة كوم الشقافة، ومتحف المجوهرات الملكية و"كشك الشاي" بالمنتزة والمسرح الروماني، وذلك تمهيدا لإدراج هذه المزارات في خطة الترويج والتنشيط السياحي على مستوى إنتاج المحتوى والنشر على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة،كما سيتم التنسيق مع المجلس الاعلي للاثار للترويج للمواقع الأثرية المختلفة بالمدينة.

وتوجه إلى مكتبة الإسكندرية حيث التقى بالمهندس يوسف صلاح رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة لمناقشة تطورات إنتاج فيلم عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والذي سيتم إنتاجه بالشراكة ما بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبة الإسكندرية، كما تباحثا حول أوجه التعاون المستقبلي بين الهيئة والمكتبة.