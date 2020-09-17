مصر | غلق جزئي لشارع ابن سينا بالجيزة لمدة يومين.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لشارع ابن سينا بالجيزة لمدة يومين.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق جزئي لشارع بن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة لمده يومين ابتداءا من صباح غد الجمعة، وحتى يوم السبت بعد غد على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا فقط طوال فترة الأعمال وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بالأشراف ومتابعة الأعمال وإزالة اي معوقات ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الاعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركه المرورية.