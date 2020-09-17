شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: استقاله فايز السراج انتصارًا لإعلان القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن فايز السراج الذي ورط ليبيا في صفقات تآمرية مع تركيا حتما سوف يذهب إلى الجحيم.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إعلان رئيس حكومة المليشيات فايز السراج المسماة بحكومة الوفاق عن عزمه مغادرة السلطة نهاية أكتوبر المقبل، يشكل مرحلة فاصلة في تاريخ الدولة الليبية، التي جلبت لها حكومة المليشيات والمرتزقة العار، حين فتحت أبواب وثروات أمن ليبيا إلى المحتل العثماني، حتى يهددوا أمن الدول المجاورة على الحدود ومن ضمنها مصر.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن تصريحات السراج بمغادرة منصبه مع نهاية أكتوبر تأتي بعض الضغط الشعبي والصراعات التي وجدت في المناطق، التي يقبع فيها السراج وعصابته، لكن ذلك يعد انتصارا لإعلان القاهرة، الذي طرح جدول أعمال يبدأ بتفكيك حكومة المليشيات، وطرد المرتزقة والإرهابيين ويبدأ بوقف التدخل الخارجي في شئون ليبيا، ويبدأ بدعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب.