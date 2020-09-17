شكرا لقرائتكم خبر عن صحة سوهاج: إجراء فحوصات «كورونا» لـ265 مواطنا من المسافرين للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، أنه تم اليوم إجراء فحوصات فيروس «كورونا» لعدد 265 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة، وذلك من خلال وحدة (PCR) الخاصة بعمل فحوصات الفيروس بالمستشفي المركزى بمدينة أخميم.

وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أخميم المركزى، أن الوحدة قامت بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» للعدد المذكور من المواطنين سابقى الحجز التابع لوزارة الصحة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، وذلك بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن كافة تفاصيل إجراءات الفحص والمستندات المطلوبة من خلال صفحة مستشفى أخميم المركزى على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وكافة التحديثات والردود على استفسارات السادة المواطنين لتسهيل تلك الإجراءات، وتلافي أي أخطاء ترد بخصوص ذلك الشأن.

وأوضح عبدالعزيز، أن إجراءات الفحص تبدأ بسداد الرسوم المطلوبة، ثم التوجه بإيصال السداد لغرفة الفحص وسحب العينة، ويتم بعدها فحص تلك العينات على مرحلتين وهما: مرحلة استخلاص الحمض النووي للفيروس من خلال ٥ أجهزة مخصصة لذلك، ثم مرحلة الكشف عن الحمض النووى للفيروس من خلال جهازين آخرين، وتستغرق تلك الإجراءات من ٦ إلى ٨ ساعات حسب كثافة الأعداد المطلوب الفحص لها، لافتا إلى أنه يتوافر بالوحدة ٥ أطباء و٨ فنيين مدربين على أعلي مستوي لتغطية كافة تلك الإجراءات، بالإضافة إلى القوى البشرية المساعدة من مسؤول مالي، وإدارى، ومسئول خزينة، وعدد ٤ فنيين إحصاء لتسجيل واستخراج النتائج على الحاسب الآلي وتسليمها للمسافرين.