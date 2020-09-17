شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم 11 مرشحًا بأوراقهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم 11 مرشحًا لمجلس النواب بأوراقهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس في محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش برئاسة المستشار محمد منير، رئيس المحكمة ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بشمال سيناء. واستقبلت اللجنة التي تعقد في قاعة الشهيد المستشار مجدي محمد رفيق بحكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، أوراق المتقدمين للترشح على المقاعد الفردية بالدائرتين الأولي والثانية بشمال سيناء وتشهد المحكمة إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطهير وتعقيم المحكمة يوميًا قبيل بداية العمل وتوقيع الكشف الحراري على المواطنين خلال دخول المحكمة مع ارتدائهم الكمامات الواقية، بجانب الحفاظ على المسافات الآمنة بين المواطنين في مختلف المكاتب وخاصة الخزينة الرئيسية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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