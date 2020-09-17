«الصحة» تحدد شروط العمل بمراكز علاج الأورام في مصر للتعايش من «كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت وزارة الصحة والسكان، عدد من الشروط اللازم توافرها في مراكز ومعاهد وأقسام علاج الأورام على مستوي الجمهورية في إطار تقديم الخدمات الطبية وفقا للاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حفاظا على صحة اصحاب الأمراض المزمنة.

والشروط هي :

سؤال المرضي المترددين عن ظهور أي اعراض تنفسية أو ارتفاع في درجات الحرارة.

التنبيه على المرضي بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد للجلسة.

الزام المرضي بتعقيم الايدي بالكحول قبل الجلسة.

توفير أحواض لغسل الايدي واماكن الكحول في الاماكن المخصصة لاستقبال المرضي.

ترتيب اماكن انتظار أو تقسيم المرضي بطريقة تحافظ على المسافة الآمنة بين المرضي وبعضهم لا تقل عن 6 أقدام.

ابلاغ الجهات المعنية وزارة الصحة في حال وجود اشتباه في أي حالة داخل وحدة الغسيل الكلوي.

تجميع الحالات المشتبه بها لاجراء جلسات الكيماوي أو الاشعاعي في جلسة واحدة حرصا على سلامة باقي المرضي.

الحرص على غسيل وتعقيم الوحدة أو القسم بعد نهاية كل جلسة علاج.

الالتزام بتنظيف وتطهير معدات وماكينات العلاج الكيماوي والاشعاعي .

الزام المرضي بالعطس أو الكحة في منديل . شروط وارشادات وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات العلاجية لوحدات ومراكز علاج الأورام في مصر الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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