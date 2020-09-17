شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع تلميذ غرقا أثناء hستحمامه في ترعة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي اليوم تلميذ مصرعه غرقا في ترعة بدائرة مركز سوهاج، قالت التحقيقات أنه نزل للإستحمام هربا من حرارة الجو ولم يستطع مقاومة كثافة المياه.
تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج، بغرق طفل في ترعة نجع حمادي أمام قرية «بلصفورة» بدائرة المركز، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين من المعاينة والفحص للرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، غرق الطفل أحمد. ع «9 سنوات – تلميذ»، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.
وبسؤال والده عز. ع. ع «60 سنة – عامل» ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام نجلة المذكور بالإستحمام في الترعة هربا من حرارة الجو غرق بها لعدم إجادته السباحة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية.
تحرر بالحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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