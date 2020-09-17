شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مصر في المركز الـ91 عالميا من حيث سرعة الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن رقمنة الخدمات في مصر، هي جزء من توجه كبير، وهو ما اتضح في عرضى أثناء افتتاح الجامعة الرقمية، وتشمل الخدمات الحكومية، وهناك ملفات أخرى وهو تدريب الشباب ومساعدتهم على إيجاد فرصة عمل بالوسائل الرقمية.

وأضاف طلعت، خلال برنامج «المصرى أفندى»، مع الإعلامى أحمد سالم، على القاهرة والناس، أي شاب أيا كانت دراسته، يستطيع التقدم إلى مبادرة الرقمنة، ليس هناك أي اختبار، ولكن بمجرد الرغبة، تمكنه من الانضمام، بل أن هذا الشخص يستطيع الدخول في أي وقت يفضله.

وتابع، يخردج هذا الشخص، فتقوم احدى الشرات المتعاونة معنا تساعده في إيجاد فرص عمل، والميزانية التي أعلنت ستنفق في المواد التعليمية، ونفقة المتخصصين الذين سيساعدون في تعليم الدارسين، فهناك محتوى يساعد الشباب على كتابة السيرة الذاتية cv، وفن المفاوضة، وغيرها من متطلبات سوق العمل.

واستطرد طلعت، الإلمام باللغة الإنجليزية، يكفى لدخول مبادرة الرقمنة، وليس إتقان اللغة نفسها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية والتى شهدت جلوس الكثيرين في المنازل، استوعبت شبكاتنا العمل والدراسة عن بعد.

وأكد طلعت، فيما يتعلق بجامعة مصر المعلوماتية، فهى أول مجموعة مصرية معلوماتية، وهذه الجامعة تتشارك مع كليات مرموقة، لتقديم الخدمات، وتعاقدنا مع جامعات مصنفة عالمية، وفيما يتعلق بالجامعات اليابانية، أكد طلعت أن التعليم بها سيكون على أعلى مستوى.

وأردف طلعت، حياة المواطن المصرى ستختلف خلال الفترة المقبلة بسبب «التحول الرقمى»، وسيشمل الكثير من الخدمات للمواطن المصرى، وفى هذه المنظومة تحاول أن يستفيد منها كل المواطنين، سواء القادرين على التعامل مع المنصة الرقمية، أو مكاتب البريد، وهناك نوايا لتسهيل هذه العملية أكثر.

Advertisements

وعن قوة سرعة الانترنت، قالت شركات عالمية أن السرعة في مصر تتقدم بشكل ملحوظ، ونعمل دوما على تحسين الخدمة، فمصر أصبحت الـ 91 على مستوى العالم، والعبرة ليست بالسرعة، ولكن سهولة الحصول على الخدمة، فنحن لسنا في سباق، ومع ذلك قفزنا عدة مراكز.