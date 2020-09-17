شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات للمرشحين لوظائف «مهندسين» بالديوان والوحدات محلية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة بني سويف أنه تقرر عقد الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية لاختيار مهندسين للعمل بديوان عام المحافظة والإدارات الهندسية بدواوين الوحدات المحلية«بنظام التعاقد»،حيث سبق وأن أعلنت بالمحافظة عن حاجتها للتعاقد مع عدد 37 مهندسا في تخصصات(مدني،عمارة،تخطيط عمراني)

حيث تحدد يوم الاثنين 21/9/2020 موعدا لعقد الاختبارات الامتجانات التحريرية للمتقدمين من مركزي الواسطى والفشن والبالغ عددهم (73) مهندساً، ويوم الأحد 27/9/2020 لإجراء المقابلة الشخصية لنفس المجموعة،فيما تحد يوم الثلاثاء 22/9/2020 موعدا لعقد الامتحانات التحريرية للمتقدمين من اهناسيا وسمسطا وعددهم(81)،ويوم الاثنين 28/9/2020 موعدا للمقابلة الشخصية لذات المجموعة

في حين تحدد يوم الأربعاء 23/9/2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي ببا وناصر وعددهم(74) ويوم الثلاثاء 29/9/2020 موعدا للمقابلة الشخصية للمجموعة نفسها، بينما تحدد يوم الخميس 24/9/2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزبني سويف(من 1 إلى 100)ويوم الأربعاء30/9/2020 لإجراء المقابلة الشخصية لذات المجموعة بنفس التسلسل، على أن تعقد الامتحانات التحريرية لباقي المتقدمين من مركز بني سويف(من 101 إلى 201) يوم السبت 26/9/2020، ويوم الخميس 1/10/2020 للمقابلة الشخصية لنفس المجموعة بنفس التسلسل

هذا وسوف يتم عقد الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بمدينة بني سويف تمام الساعة 9 صباحا بداية من يوم الاثنين القادم،«بحسب التوقتيات المحددة عاليه»،وطبقاً لكشوف الأسماء المرفقة

كما تؤكد المحافظة على ضرورة التزام المتقدمين لإجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية في الموعد المحدد له، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي،مع أهمية التواجد قبل بدءالامتحانات وإجراء المقابلات«بوقت كاف»مراعاة للجوانب التنظيمية والترتيبات الخاصة بإجراءات الامتحانات والمقابلات الشخصية

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