القابضه للمطارات والملاحة: جميع العاملون يخضعون للرعاية الطبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركهً القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن جميع العاملين بها وكذلك بالشركات التابعة يتمتعون بنظام الرعاية الطبية بما في ذلك العاملين المتعاقدين، وذلك لحين بلغوهم سن المعاش .
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، رداً علي ما يتداول علي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن لائحة الرعايه الطبية للعاملين بها والشركات التابعة ، يستمر العاملون تحت مظلة الرعاية الطبية ، ويجب أن يكون أمضي العامل مدة خدمة يستحق عليها صرف معاش (أكثر من 9 سنوات )، وذلك وفقًا للمدة المنصوص عليها في أحكام قانون التأمينات الإجتماعية ، وذلك عن مدة عمله بالشركة أو بقطاع الطيران المدني .
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