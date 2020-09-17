شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تنفى وجود أعمال إنشاء طرق داخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، أنه لا توجد أعمال حفر وإنشاء طرق داخل هضبة الأهرامات الأثرية على الإطلاق، وأن مشروع تطوير هضبة الأهرامات قد انتهى منذ عام 2019، وسيتم افتتاحه بداية عام 2021، وذلك ردا على ما تم تداوله حول إنشاء طريقين بمنطقة هضبة الأهرامات الأثرية.

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وأشار محيى الدين إلى أنه طبقا لمشروع التطوير سيتم تخصيص سيارات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزائرين، حيث سيمنع دخول الاتوبيسات السياحية في المنطقة الأثرية للمحافظة على البيئة العامة والآثار، ولن يسمح المجلس الأعلى للآثار بأية إنشاءات تضر أو تتعدى على الأثر.

وأكد محيى الدين، أن أى خبر يتداول عن شق طرق داخل منطقة الأهرامات الأثرية هو عار تماما من الصحة، فلا توجد أية أعمال تتم داخل المنطقة الأثرية، وأية أعمال تتم خارج المنطقة الأثرية هى أعمال تمهيدية فقط، أما الطريق الآخر المشار إليه فى الصور المنشورة، الذى يتضمن وجود أشجار، فيقع فى أراضى أهالى خارج المنطقة الأثرية والأعمال به تمت تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.