شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة تنسق لخطة ترويج للمواقع الأثرية بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، بزيارة المكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة بمدينة الإسكندرية، وذلك لتفقد سير العمل بها. وقد اجتمع مع مديرى المكاتب الداخلية فى لقاء مفتوح تم خلاله مناقشة سبل تطوير آلية ومنظومة العمل بالمكاتب لتكون أكثر تأثيرا وفعالية، بالإضافة إلى استماعه لمقترحاتهم فى هذا الشأن ومناقشتها.

كما زار عددا من الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية وضوابط السلامة الصحية التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار. بالإضافة إلى زيارته لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار شملت منطقة كوم الشقافة، ومتحف المجوهرات الملكية و"كشك الشاي" بالمنتزة والمسرح الروماني، وذلك تمهيدا لإدراج هذه المزارات في خطة الترويج والتنشيط السياحي على مستوى إنتاج المحتوى والنشر على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، كما سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار للترويج للمواقع الأثرية المختلفة بالمدينة.

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كما توجه إلى مكتبة الإسكندرية حيث التقى بالمهندس يوسف صلاح رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة لمناقشة تطورات إنتاج فيلم عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والذي سيتم إنتاجه بالشراكة ما بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبة الإسكندرية، كما تباحثا حول أوجه التعاون المستقبلي بين الهيئة والمكتبة.