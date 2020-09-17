شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تؤكد سعيها لتخفيف التزاحم بمقرات استلام طلبات التصالح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قيادات المحافظة بالمرور على المراكز التكنولوجية و المدارس التي تم تجهيزها، لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وإزالة أي معوقات، حيث نفذ نواب المحافظ والسكرتير العام جولات على مكاتب استقبال ملفات التصالح من المواطنين.

وفى السياق تفقد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، مدرسة الصفا والمروة بحي الهرم، والمركز التكنولوجي بمدينة كرداسة لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح، ووجه السكرتير العام بتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح، وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن وتقليل الفترة الزمنية التي يقضيها المواطن لإنهاء إجراءات التصالح .

ولفت بدران إلى أنه وبناءً على توجيهات اللواء محافظ الجيزة فقد تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بعدم غلق أي مدرسة او مركز تكنولوجي قبل مغادرة وإنهاء كافة طلبات المواطنين المتواجدين بداخله، كما حرص بدران على الإلتقاء بعدداً من المواطنين للتعرف على المعوقات والمشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح والرد على استفساراتهم موجهاً بتنظيم الأدوار وتوفير أماكن انتظار اضافية لاستيعاب اكبر قدر من المواطنين ودعم المدرسة والمركز التكنولوجي، بموظفين إضافيين ومختصين للرد علي اي تساؤلات للمواطنين، كما تابع السكرتير العام أعمال اللجان الفنية بمدينة كرداسة موجها بسرعة البت في الطلبات المقدمة للمواطنين لإنهاء عمليات التصالح وانتظام الانعقاد الدوري للجنة .

ومن جانبها تفقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع، إجراءات استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بأحياء شمال، العجوزة، جنوب، والهرم، وذلك بعد فتح مدارس ببعض الأحياء للتسهيل على المواطنين ولتقليل الكثافة بالمراكز التكنولوجية.

Advertisements

وأكدت نائب المحافظ علي ضرورة إزالة اي معوقات تواجه المواطنين وسرعة انجاز اجراءات تقديم الطلبات والرد علي اي تساؤلات للمواطنين .

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه يتم استقبال طلبات التصالح لحي الهرم بمجمع مدارس الصفا والمروة ولحي شمال بمدرسة أحمد عرابي ولحي جنوب بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية ولحي العجوزة بمدرسة الأورمان الإعدادية بنات بعد تجهيزها بالمظلات والكراسي والموظفين الاضافيين.