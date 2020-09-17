شكرا لقرائتكم خبر عن تعين موسى عمران رئيسا إقليما لمنظمة الربط العالمى للطاقة بشمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت المنظمة العالمية للربط العالمى للطاقة الدكتور محمد موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي السابق رئيساً للجنة الإقليمية لمنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO) عن منطقة غرب أسيا وشمال افريقيا لمدة 3 سنوات, وجاء ذلك اثناء جلسة احتفالية اقامتها المنظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس حيث قام سكرتير عام منظمة GEDICO Mr. Xuan Wu بإعلان اختيار الدكتور عمران رئيساً للجنة المذكورة والتي سيكون مقرها في القاهرة.

ويأتي هذا الترشيح نجاحاً جديداً لمصر وللدور الرائد لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاحات التي تحققت علي مدار السنوات الست الماضية وكذلك دعماً لرؤية القيادة السياسية بأن تصبح مصر مركزاً محورياً للطاقة في المنطقة والذي يأتي متناغماً مع رؤية الربط الكهربائي العالمي الذي تقوده المنظمة الصينية GEIDCO والتي تضع مصر حلقة الربط بين افريقيا واسيا واوربا, ولا شك ان استضافة مثل هذه الكيانات الإقليمية سوف يدعم الريادة المصرية في المنطقة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

Advertisements

وجاء ترشيح الدكتور عمران لهذا المنصب الإقليمي استناداً الي خبراته المتراكمة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والتي اكتسبها علي مدار فترة عمله بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تجاوزت الستة والثلاثين عاماً شغل خلالها العديد من المناصب الرفيعة داخل قطاع الكهرباء وخارجه وتمثيل قطاع الكهرباء في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.

وقد حضر حفل التنصيب عدد من كبار المسئولين الصينين بمنظمة الربط العالمي للطاقة وكذا رؤساء اللجان الوطنية للمنظمة في كل من السعودية والامارات بالإضافة الي ممثل عن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة و رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية و المدير التنفيذي للمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من شركات القطاع الخاص الصيني والمصري العاملين في مجال الكهرباء والطاقة.

وتهدف اللجنة الاقليمية لغرب أسيا وشمال افريقيا الي تعزيز مفهوم الربط العالمي ودعم التعاون بين منطمة GEIDCO وقطاعات الطاقة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا, بالإضافة الي اعداد الدراسات والبحوث حول قضايا الطاقة الصاعدة بالإضافة الي تنظيم المؤتمرات والاحداث ذات الصلة.