شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إنصاف زوجتك على أمك؟.. داعية إسلامى يجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامى، إن المجتمع به مشكلة كبيرة، وهى خاصة بالخلافات بين الزوجة والأم فى البيت، لافتا إلى أن الكثير من الأزواج ينصف زوجته على أمه، وهذه كارثة ومخالف لتعاليم الدين الإسلامى.

وتابع الفيل، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم توازن بين زوجتك وأمك، وتبذل كل جهدك لهذا، فإذا فشلت لا تنصف زوجتك على أمك"، مستشهدا بحديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات فى المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمر، ولعن آخر هذه الأمة أولها: فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع.