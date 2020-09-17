شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قائد قوات حرس الحدود يكشف أبرز طرق التهريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أركان حرب أيمن شحاتة قائد قوات حرس الحدود، إنه يتم بذل جهود كبيرة لصد المخاطر التي يحاول الخارجين على القانون أن يعبروا بها عبر الحدود المصرية.

وقال،"تم ضبط كمية مخدرات من كونتنر ووضعها داخل المعدن الخاص بالكونتنر من الخلف، ويستطيع الفرد أن يكتشفها بالخبرة من خلال توجيه ضربات بسيطة على الصاج".

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وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "تم استخراج كميات كبيرة من مخدرش الحشيش داخل شكائر الأسمنت، ووضعهم بطريقة لا يمكن أن يتم رصدها أو تتبعها، ولكن تم رصدها من خلال الكلاب المدربة، كما تم كشف مخدرات أعلى كابينة القيادة في سيارة نص نقل".

وقال، "من أغرب وسائل التهريب التي تم ضبطها أيضا، هي محاولة التهريب في أماكن بالسيارات يتغير لونها على آشعة الإكس راي، ولكن بخبرة الأفراد يتم ضبطها، حيث تم إخفاء المخدرات داخل تانك البنزين".