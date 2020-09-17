شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري الجديد لدى أفريقيا الوسطى يقدم أوراق اعتماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم السفير مدحت كمال المليجى سفير جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون، أوراق اعتماده إلى رئيس أفريقيا الوسطى Faustin-Archange Touadéra، سفيراً غير مقيماً في العاصمة بانجي، حيث شارك في مراسم التسليم وزيرة الخارجية الأفرووسطية، فضلاً عن عدد من كبار مسئولي الدولة وقادة أفرع القوات المسلحة.

من جانبه، طلب الرئيس الأفرووسطي نقل خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته بإرسال شحنة مساعدات طبية ودوائية إلى بلاده، مشيداً بالدور الهام الذي تلعبه مصر فى أفريقيا الوسطى، خاصةً فيما يتعلق بدعم عملية السلام من خلال مشاركة القوات المصرية في بعثة الأمم المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى "MINUSCA". كما أكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون المُشترك بين البلديّن في كافة المجالات، وجذب الاستثمارات المصرية إلى أفريقيا الوسطى.

هذا، وأكد السفير "المليجي" دعم مصر الكامل لأفريقيا الوسطى، واستعداد مصر للاستمرار في تقديم المساندة المطلوبة.