شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. تكليف من الرئيس بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائرى بزمن قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد لكم ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التضامن تؤكد نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم لـ4 سنوات بالحضانات لا تتجاوز 8%

رئيس الوزراء: تكليف من الرئيس بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائرى بزمن قياسى

وزيرة الهجرة: انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستتم عبر البريد السريع

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون للتحول الرقمي في "الرعاية الصحية"

الصحة: متابعة مرضى كورونا خلال فترة العزل المنزلى هاتفيا 3 مرات لكل مريض

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رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تمويل إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بقيمة 5 مليارات جنيه

وزيرة الصحة: إجمالى عدد مرضى فيروس كورونا المتابعين 10168 بمصر حتى الآن

الحكومة توافق على تعاقد الشركة المصرية القابضة للصوامع مع شركة وطنية لتنفيذ الصوامع الحقلية

الحكومة تصدر عددا من القرارات الخاصة بأراضى الدولة بمحافظتى الأقصر والقاهرة

الصحة: 500 متطوع لتجربة لقاح كورونا 300 فقط تنطبق عليهم الشروط.. فيديو

قواعد التحويل بين الكليات لتقليل الاغتراب.. إنفوجراف

خطة وزارة الصحة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. إنفوجراف