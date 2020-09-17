شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: أهرامات مصر تزين لافتة المركز الإسلامى المصرى بتنزانيا بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى صورة لافتة المركز الإسلامي المصري التابع لوزارة الأوقاف المصرية بدار السلام بتنزانيا بعد تطويره، وتطوير المسجد الكائن به. وقالت الوزارة، إن أهرامات مصر ومآذن الجامع الأزهر زينت اللافتة واللوحة الرخامية.
وتسلمت وزارة الأوقاف اليوم الخميس، أعمال تطوير المركز الإسلامي المصري التابع لوزارة الأوقاف المصرية بدار السلام بدولة تنزانيا التي نفذتها شركة المقاولون العرب المصرية فرع تنزانيا، بتكلفة تزيد على 10 ملايين و400 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتى في إطار الاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي ودور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم.
جدير بالذكر أن المركز الإسلامي المصري بتنزانيا يقوم بنشاط دعوي وتعليمي، وذلك من خلال موفدي وزارة الأوقاف وعددهم (12) موفدًا مصريًّا ، إضافة إلى (7) مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف ، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا ، بالإضافة لتحمل رواتب المدرسين التنزانيين ، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كافة أنشطة ومنشآت المركز والذي يَدرُس به حاليًا نحو 1000 طالب تنزاني تقريبًا في مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، وذلك إضافة إلى أنشطة مسجد المركز الذي قامت الوزارة بتجديده وتطويره في إطار تطوير المركز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: أهرامات مصر تزين لافتة المركز الإسلامى المصرى بتنزانيا بعد تطويره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.