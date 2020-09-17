الأوقاف: أهرامات مصر تزين لافتة المركز الإسلامى المصرى بتنزانيا بعد تطويره

وتسلمت وزارة الأوقاف اليوم الخميس، أعمال تطوير المركز الإسلامي المصري التابع لوزارة الأوقاف المصرية بدار السلام بدولة تنزانيا التي نفذتها شركة المقاولون العرب المصرية فرع تنزانيا، بتكلفة تزيد على 10 ملايين و400 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.

Advertisements

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى في إطار الاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي ودور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن المركز الإسلامي المصري بتنزانيا يقوم بنشاط دعوي وتعليمي، وذلك من خلال موفدي وزارة الأوقاف وعددهم (12) موفدًا مصريًّا ، إضافة إلى (7) مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف ، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا ، بالإضافة لتحمل رواتب المدرسين التنزانيين ، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كافة أنشطة ومنشآت المركز والذي يَدرُس به حاليًا نحو 1000 طالب تنزاني تقريبًا في مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، وذلك إضافة إلى أنشطة مسجد المركز الذي قامت الوزارة بتجديده وتطويره في إطار تطوير المركز.