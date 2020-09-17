شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يناقش الأحد مع مديرى المديريات تعليمات عودة صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يوم الأحد المقبل، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بمديرى المديريات بشأن عودة صلاة الجنازة بعد فترة من إيقافها بسبب انتشار وباء كورونا، على أن يبدأ التنفيذ من الإثنين المقبل.

ونشرت وزارة الأوقاف فى بيان لها ضوابط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجنازة بعد تحديثها كما يلى:

1- عدم إحضار النعش إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها ، وتركه للصلاة عليه بعد الفريضة.

2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأى انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

3- لن تفتح أى دورات مياه للوضوء أو خلافه.

4- لن يسمح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات .

6- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به .

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7- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد ( خارج المسجد نهائيًا ) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين .

8- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة .

9- أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف ، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف .

وتؤكد الوزارة أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.

وتكلف جميع المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بالمساجد الكبرى التي بها ساحات أو صحن مكشوف في موعد أقصاه السبت المقبل للإعلان عنها على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.

وشددت الوزارة على عدم السماح بإقامة صلاة الجنازة قبل اعتماد المساجد المعدة لذلك من رئيس القطاع الديني ، وسوف تعلن الوزارة الأسبوع المقبل الأماكن المحددة المسموح بصلاة الجنازة بها في كل مديرية فور إعداد كل مديرية لخططها في ذلك، وعلى كل مدير مديرية تحديد المساجد التي تنطبق عليها الشروط وتحت مسئوليته.