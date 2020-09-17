شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن غدا الجمعة أول أيام شهر صفر لعام 1442 هجرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ صفر لعام 1442 هجرية بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعِ والعشرين من شهر المحرم لعام 1442هجرية الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2020 ميلادية بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر صفر لعامِ 1442 هجرية بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحسابَ الفلكيَّ أيضًا ، وفى ضوء ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق 18 من شهر سبتمبر لعام 2020 ميلادية هو أول أيام شهر صفر لعام 1442 هجرية.

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وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.