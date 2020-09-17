شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 41 رحلة دولية وداخلية لنقل 4500 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 41 رحلة دولية ، غدا الجمعة ، لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي ، اليوم الخميس ، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من بيروت وبغداد ولندن والرياض ولارناكا واثينا وميلانو وباريس ونيويورك وامستردام وفرانكفورت وكوبنهاجن وجوبا وبودابست والبحرين وروما وبكين واربيل ونيروبي والشارقة والخرطوم والمدينة المنورة ، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، واسطنبول ، و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الأقصر، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات ، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .