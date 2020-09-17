شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لسيارات مرسيدس لتعديل برنامج وحدة العدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز حملة استدعاء 211 سيارة، منها 111 سيارة CLA clas، و49 سيارة A Class، و51 سيارة B Class، وذلك لتعديل برنامج وحدة العدادات لوجود عيب عند تشغيل مفتاح ضوء التحذير من المخاطر، لأنه قد يتم تعطيل إضاءة المفاتيح الأخرى في السيارة (لوحة التبديل، لوحة التحكم العلوية، عجلة القيادة ، وما إلى ذلك)، وإذا قام السائق بتشغيل المحرك أثناء تشغيل نظام ضوء التحذير من الخطر فستظل المفاتيح غير مضاءة حتى يتم إلغاء تنشيط نظام ضوء التحذير من الخطر فى حالة إيقاف التشغيل .

وسوف تقوم الشركة بإجراء (الكشف والمصنعية) بدون أى نفقات إضافية على المستهلك .



يأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز على للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق .



كما يدعوالجهاز فى بيان كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .